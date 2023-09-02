شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى أغسطس.. هيرميس تنفذ تداولات بـ11.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر أغسطس، بقيمة تداول بلغت 11.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 9.9%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 7.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 6.1%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 6.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 5.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.9%، وفي المركز الخامس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 5.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.3%.

وجاء في المركز السادس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4%، شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 4.5 مليار جنيه بنسبة 3.8%، وحل في المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 4.4 مليار جنيه بنسبة 3.7%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وبلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 4.3 مليار جنيه، 3.9 مليار جنيه، بنسبة 3.7%، 3.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.29% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.99% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة.