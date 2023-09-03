شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: المخصصات الموجهة لمحافظة سيناء خلال 22/2023 هى الأضخم فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فى إطار خطة تنمية شبه جزيرة سيناء؛ جرى تدشين ممر العريش / طابا اللوجيستى التنموى المتكامل، والذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البرى ويربط بينهما خط سكة حديد الفردان / طابا والذى يشمل خط الفردان / بئر العبد / العريش مروراُ بمنطقة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء.

وتأتى أهمية الممر اللوجيستى فى دوره لتحقيق تنمية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعى – الزراعى – التعدينى – الخدمى ) بالموانئ البحرية، بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وفى هذا الإطار أطلقت وزارة النقل مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا البالغ إجمالى أطواله حوالى 500 كم.

وعن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا البالغ اجمالى أطواله حوالى 500 كم والذى يتضمن ( إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان / بئر العبد بطول 100 كم بالإضافة إلى تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم وإنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 وكذلك إنشاء خط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كم .

والخط سيربط أماكن التصنيع بسيناء كمصانع الأسمنت بالعريش ومصانع الرخام بالحسنة بكل من ميناء طابا وميناء العريش وميناء بورسعيد كما سيحقق الخط نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ كما سيحقق الخط ربط موانئ البحر الأحمر ( طابا & نوبيع) بموانئ البحر المتوسط (العريش – شرق بورسعيد ) مما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة سيناء وربطها مع شبكة سكك حديد مصر.