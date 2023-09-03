شكرا لقرائتكم خبر عن ما المقصود بـ"بالبروتستو" وعلاقته بإعلان الإفلاس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2022"، والذى شهد تراجعا بنسبة 42٪ في حالات بالبروتستو، ومع أهمية هذه البيانات يبقى التساؤل ما هو البروتستو وأنواعه؟

يعتبر البروتستو مرحلة تسبق إشهار الإفلاس، ويعني عدم وجود رصيد بالبنك يكفي لقيمة "الكمبيالة" المحررة المستحقة الدفع على التاجر، وينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده بـ"البرتسة لهذه الكمبيالة" عن طريق المحكمة واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس.

ويغطى البروتستو المعلن من جهاز الإحصاء، الحالات التي تم السداد فيها، والحالات التي لم تشهد سداد خلال فترة زمنية محددة.

وبلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 1684 حالة عام 2022 مقابل 2902 حالة عام 2021 بانخفاض قدره 1218 حالة بنسبة 42٪.

وبلغـت قيـمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمته 21.6 مليون جنيه عام 2022 مقابل 63.3 مليون جنيه عام 2021 بانخفاض قدره 41.7 مليـون جنيه بنسبه 66٪.

وسجل عدد حالات بروتستو عدم الدفع 8772 حالة عام 2022 مقابل 15487 حالة عام 2021 بانخفاض قدره 6715 حالـة بنسبة 43.4٪.

وبلغت قيمه الدين لحالات بروتستو عدم الدفع 4.6 مليار جنيه عام 2022 مقابل 11.1 مليار جنيه عام 2021 بانخفاض قــدره 6.5 مليار جنيه بنسبه 59٪.

وجاءت محـافظة المنوفيه فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو دفعت قيمتـه حيث بلغ عددها 214 حالة بنسبه 12.7٪، تليها محافظة القاهره حيث بلغ عددها 202 حالة بنسبه 12 ٪ ثم محافظة الغربية حيث بلغ عددها 192 حالة بنسبة 11.4٪ من اجمالى عدد الحالات .

وجاءت محافظة القاهرة فى المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيـمته حيث بلغت قيمتـــها 3.4مليون جنيه بنسبه 16٪، تليها محافظـة القليوبيه حيث بلغت قيمتـــها 2.6 مليون جنيه بنسبه 12.3٪، ثم محافظة الغربية حيث بلغت قيمتـــها 2.5 مليون جنيه بنسبه 11.8٪ من إجمالى قيمـة الـدين.

وجاءت محافظة الغربية فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1181حالة بنسبه 13.5٪، تليها محافظة الجيزه 974 حالة بنسبه 11.1٪ ثم محافظة القاهره حيث بلغ عددها 920 حالة بنسبه 10.5٪ من اجمالى عدد الحالات .