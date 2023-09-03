شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم من 220 إلى 280 جنيها في المنافذ المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم في الأسواق اليوم تسجيل مستويات تتراوح بين 220 إلى 280 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة، في حين يسجل سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين سعر يتراوح بين 300 إلى 400 جنيه حسب المنطقة السكنية.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن زيادة ضخ منتجات اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ،حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها بحسب بيان سابق للوزارة..

كما تصرف المجمعات الاستهلاكية السلع التموينية لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقات التموين بجانب أيضا طرح كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.

في حين يسجل سعر اللحم البرازيلي البقري سعر ترواح بين 270 إلى 290 جنيها واللحوم الهندي بسعر تراوح بين 170 جنيها للمفروم إلى 230 جنيها للكندوز واللحوم.

وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملي 250 و280 جنيها والبرجر 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ والضاني البرقي 380 جنيها.