شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا للمركبات خلال يوليو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن وحدة مرور القاهرة الجديدة حصدت المركز الأول الاكثر ترخيصا للمركبات الزيرو بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 681 مركبة وحدة، وذلك خلال يوليو من العام الجاري 2023.

وجاءت وحدة مرور مدينة نصر بواقع 563 مركبة، ثم وحدة حدائق الأهرام بواقع 545 مركبة، ثم وحدة مرور فيصل بواقع 512 مركبة، ثم وحدة مرور أبيس بواقع 470 مركبة.

أما المنافذ فقد سجل منفذ مرور ميناء السلوم حوالي 9827 مركبة، وجاء منفذ مرور نويبع بواقع 1000 مركبة وأخيرا منفذ سفاجا بواقع 1451مركبة متنوعة عن نفس الفترة من العام الجاري 2023 .