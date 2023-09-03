شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبدأ تدريب العاملين فى المحليات على تطبيقات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبى الرابع للخطة التدريبية للعام الحالى 2023/2024 لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الإثنين، وتنظيم دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهى تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى نظم المعلومات الجغرافية Geo AI فى المحليات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستفيد منها 25 متدرب، مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للذكاء الاصطناعى والخطوات السريعة المتخذة من أجل تعزيز وتقوية البنية التحتية، وتسريع خدمات الإنترنت والتحول الرقمى العام، لا سيما فى الهيئات والمصالح الحكومية، والاعتماد على الخدمات الإلكترونية بما يضمن القضاء على الورق والروتين ومكافحة الفساد وتقديمها بمستوى أفضل وأسرع وأدق، وتشجيع زيادة الاستثمارات.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أهمية دورة الذكاء الاصطناعى باعتباره خطوة أساسية نحو التنمية والتقدم وستركز الدورة على تعلم أساسيات الذكاء الاصطناعى، وما هى مكوناته والخوارزميات التى يعمل بها، وكيف يعمل الذكاء الاصطناعى ويتفاعل مع البيانات ويصنع القرارات، وابرز تطبيقاته، مما يساعد المتدربين على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لفهم واستخدام الذكاء الاصطناعى فى التنمية المحلية، وأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتى تنعكس إيجابياً فى إحداث تنمية اقتصادية حقيقية تشمل جميع القطاعات بالدولة، ووجه الوزير باكتشاف وصقل العناصر النابغة فى إطار الدورات التكنولوجية التى ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة باعتبارهم أحد القوى الداعمة للإدارة المحلية فى إطار خطتها للتحول الرقمى.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبى الرابع فى خطة مركز التنمية المحلية بسقارة سيتضمن أيضاً تنفيذ دورتين تدريبتين جديدتين تنفذان لأول مرة وهما دورة البرنامج التطبيقى على أساسيات ادارة المشروعات الرقمية بالتعاون مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودورة دور المراكز التكنولوجية فى تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة ويستفيد منهما 70 متدرب، لافتاً إلى أن التحول الرقمى يعد حالياً أمراً ضرورياً لحل كثير من المشكلات المعاصرة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، والتى تشمل الحركة الرقمية لذا ركزت الخطة الجديدة لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة على خلق القوى العاملة ذات المهارات العالية والمتخصصة لتجسيد المعرفة التكنولوجية ومواكبة التطور الرقمى والابتكار.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن دورة البرنامج التطبيقى على أساسيات إدارة المشروعات الرقمية والتى يستفيد منها 25 متدرب من العاملين بوحدات التحول الرقمة وإدارة المشروعات بالمحافظات، تستهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمتدربين، لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية فى تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يدعم رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة، وتسهم الدورة فى تنفيذ خطة التطوير المؤسسى الرقمى للمحافظات وتنمية القدرات الرقمية للعاملين وتطوير آليات العمل وتعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع التدريبى الرابع تنطلق به أيضا دورة التطوير المؤسسى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ويستفيد منها25 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية، ويقوم بتنفيذها فريق مدربين من خريجى دورات الـTOT، مشيرا إلى أن دورات الـ (TOT) التى ينظمها مركز سقارة ساهمت فى إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً فى المحافظات خاصة وأن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبى ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها اثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهنى وخلق روح المنافسة لدى المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات.

وفى نفس السياق أشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية وهى نتيجة لتعاون سابق مع الوكالة الألمانية GIZ للأسبوع الثانى على التوالى، لافتاً إلى أهمية المراكز التكنولوجية فيوضع نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية فى جميع المحافظات، عبر نظام «الشباك الواحد».