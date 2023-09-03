شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 3-9-2023، بالتعاملات الصباحية في البنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

ومن جانب آخر وقعت تركيا والبنك الدولي اتفاقاً للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، يتم توجيهها لإعادة إعمار المناطق المتظررة من الزلزال جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، نقلاً عن وزارة الخزانة، إن البنك الدولي وتركيا وقعا اتفاقاً، الجمعة، بشأن استخدام القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا"، ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.