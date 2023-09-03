شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليتين ووحدات للبيع بمدينتى المنصورة والعلمين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 1/10/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات الإدارية والمهنية في مواعيد العمل الرسمية.
وأشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من (18م2 : 53م2 ) بالعمارتين رقمي 22 و 36 بالحي السكني الأول بمشروع سكن مصر بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.
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