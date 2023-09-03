شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليتين ووحدات للبيع بمدينتى المنصورة والعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2) بالسوق التجارية بمركز خدمات عمارات جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى بالمدينة، وكذا 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (97 م2 : 99م2) بالعمارة رقم 28 بالمرحلة الأولى - المنطقة الرابعة الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بالمدينة، للبيع في مزاد علني.

وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 1/10/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات الإدارية والمهنية في مواعيد العمل الرسمية.

وأشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من (18م2 : 53م2 ) بالعمارتين رقمي 22 و 36 بالحي السكني الأول بمشروع سكن مصر بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.