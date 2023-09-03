شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "في كل حتة معلمين" بروميتيون تاير إيجيبت تنظم أول "Roadshow" لسائقي الشاحنات والأتوبيسات في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بروميتيون تاير ايجيبت ، الشركة العالمية الوحيدة التي تُصنع إطارات النقل الثقيل محليًا في مصر، عن بدء تنظيم سلسلة من عروض الطريق "Roadshow" خلال أشهر الصيف لسائقي الشاحنات والأتوبيسات على مستوى الجمهورية في خمس مناطق مختلفة، تشمل القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا والقناة والصعيد. وذلك تحت شعار "في كل حتة معلمين" الذي ارتبط بها الشركة والسائقين.

وأكدت الشركة العالمية التي تمتلك خبرة كبيرة في تصنيع إطارات الشاحنات و الأتوبيسات أن الهدف من هذه العروض هو الإعراب عن تقديرها للعمل الشاق الذي يقوم به سائقو الشاحنات و الأتوبيسات. وأشارت إلى أنها تستهدف الوصول إلى 3000 إلى 4000 سائق شاحنة، وبدأت عروض الطريق في أغسطس وتستمر حتى نهاية أكتوبر.

وتعليقا على الحملة الأولى من نوعها في مصر، قال ستيفانو زيليانى، العضو المنتدب لشركة بروميتيون مصر: "نلتقي خلال أشهر الصيف مع أصدقائنا من سائقي الشاحنات في جميع أنحاء مصر تحت شعار "في كل حتة معلمين"، وهدفنا هو جعل السائقين الرئيسيين يشعرون أننا معهم طوال رحلتهم وتقديم حلول لاحتياجاتهم. وتستهدف حملتنا التي تشمل صيانة وفحص الإطارات وضبطها الوصول إلى المزيد من السائقين المهرة، وبروميتيون علامة تجارية كبيرة في مصر، لذلك نحن نجوب الطرق من شمالها لجنوبها وشرقها لغربها، نرغب في زيادة الوعي عن شركة بروميتيون وفتح قنوات مباشرة مع شركائنا من السائقين "المعلمين".

ويتضمن برنامج عروض الطريق"Roadshow" تقديم فريق الشركة للسائقين على الطرق المختلفة معلومات فنية عن الإطارات واستخداماتها ومواصفاتها والعلامات التجارية التي تنتجها بروميتيون مصر، وبالإضافة إلى ذلك تقدم الشركة للسائقين خدمة فحص الإطارات وتوعية السائقين الماهرين بأنواع و خصائص و مزايا الإطارات التي تنتجها شركة بروميتيون، ويحصل السائقون على مجموعة من الهدايا والجوائز المقدمة من الشركة.

بالإضافة إلى ذلك ، تسعى الشركة للحصول على ردود افعال واراء السائقين حول سوق الإطارات للاستفادة من ارائهم. و لتعزيز التعاون ، يتم دعوة بعض الموزعين من كل منطقة ومحافظة للانضمام إلى الحملة كشركاء.

تُعرف بروميتيون بأنها شركة رائدة عالميًا تقدم أحدث التقنيات والابتكارات الصناعية وأفضل الممارسات من حيث السلامة، وتمتلك أيضًا مصنع بروميتيون في مصر في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وهو أحد مصانع بروميتيون الأربعة في جميع أنحاء العالم. وتقدم برومتين مساهمة كبيرة للاقتصاد المحلي من خلال توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في مصر.

بالإضافة إلى مصنعها في مصر، تمتلك الشركة مصنعًا في تركيا واثنين في البرازيل ، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير في إيطاليا والبرازيل وتركيا، هذا بالإضافة إلي مركز التطور في مصر حيث يستكشف الباحثون التطورات الصناعية المتطورة.

وبصفتها الشركة العالمية الوحيدة لتصنيع الإطارات في مصر، تعد بروميتيون رائدة في السوق، حيث تقدم أحدث التقنيات والجودة العالية المدعومة بأفضل الممارسات الدولية، وتساعد العملاء على تحسين التكلفة لكل كيلومتر في السوق المصري، وتلبي احتياجات كل عميل وتدعم خدمة ما بعد البيع القوية، فلديها أكثر من 4000 عميل مباشر وغير مباشر في جميع أنحاء البلاد.

ويصدر مصنع بروميتيون في مصر إلى الأسواق المتميزة مثل أوروبا وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا ليكون بمثابة نقطة مرجعية للإنتاج المصري عالي الجودة في جميع أنحاء العالم.

بروميتيون تاير ايجيبت:

بروميتيون تاير جروب هي الشركة الوحيدة المصنعة للإطارات التي تركز بالكامل على الصناعة ، أي نقل البضائع والأشخاص والزراعة وجميع قطاعات النقل البري.

برومتين لديها العديد من العلامات التجارية، منها PIRELLI و PHAROS و TEGRYSمن بين الكثير من المنتجات الأخري

تمتلك المجموعة 4 مصانع إنتاج (2 في البرازيل ، وواحد في مصر ، وواحد في تركيا) ، و 3 منشآت للبحث والتطوير (إيطاليا والبرازيل وتركيا) ومركز تطوير في مصر

و يعمل ما يقرب من 8 آلاف شخص من أكثر من 40 جنسية داخل المجموعة الموجودة في جميع القارات الخمس