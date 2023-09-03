أخبار البورصة اليوم الأحد 3-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 3-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.268 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأسمنت سيناء، ومصر للأسواق الحرة، والعربية للصناعات الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجولدن تكس للأصواف.





البورصة تخسر 8 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.268 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 867.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.36%، والعرب على 5.62%، واستحوذت المؤسسات على 13.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 35.9 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 210.5 ألف جنيه، 52.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 18726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 22553 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 7838 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5566 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وطاقة عربية عدد 10 آلاف سهم، 160 ألف سهم، 154.8 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 100 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 349.2 ألف سهم، 2600 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة طاقة عربية 154.8 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها 500 ألف سهم، 125 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، شراء المساهم الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة عدد 8.1 مليون سهم بسعر 0.5539 جنيه بقيمة إجمالية 4.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من 6.79% إلى 7.24%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، شراء المساهم أشرف فاروق مهني فانوس عدد 415 ألف سهم بسعر 0.125 جنيه بقيمة إجمالية 52 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 9.9131% إلى 10.03961%، ونفذت الصفقة من خلال شركة حلوان لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، إيرادات بلغت 240.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 198.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 121%، وتحولت الشركة للربحية محققة صافي ربح 19.7 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 69 مليون جنيه، وأرجعت الشركة سبب ذلك إلى بيع قطعة أرض للهيئة العامة للبترول بمبلغ 60.1 مليون جنيه، وذلك خصمًا من مديونيتها لدى الشركة.

وحققت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إيرادات بلغت 127.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 45.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت الشركة خسائر بلغت 41.4 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 56.8 مليون جنيه.

وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 212.6 مليون جنيه مقارنة مع 176.5 مليون جنيه.

مصر للألومنيوم

أكدت شركة مصر للألومنيوم، أنها ليست طرفًا في تحريك جهاز حماية المنافسة دعوى جنائية ضد 14 شركة ألومنيوم اتفقت على زيادة الأسعار، في نفس الصدد أكدت شركة الألومنيوم العربية، أنها لم يصلها ما يفيد وجود دعوى جنائية ضد الشركة.

الشرقية-إيسترن كومباني

أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، عن زيادة إنتاج الشركة من السجائر بنسبة 15% مقارنة بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، يأتي ذلك بالتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة، وتلبية احتياجات السوق.

أوراسكوم كونستراكشون

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.أل.سي، عن توقيع تحالف يضم شركتي أوراسكوم للإنشاءات مع شركة تاليس عقدًا مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحديث وتطوير مسار سكة الحديد بين القاهرة وبني سويف على امتداد حوالي 125 كيلو مترًا بالإضافة إلى التحديث الكامل لنظام التشابك الإلكتروني في المحطات، والذي سيؤدي إلى زيادة السرعات مع تعزيز السلامة والكفاءة، ويبلغ إجمالي قيمة العقد 340 مليون يورو، ويول من قبل البنك الدولي.