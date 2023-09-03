شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 1.8 تريليون جنيه استثمارات خطة التنمية الاقتصادية 24/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأحد 3-9-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال 23/24 بلغت 1.8 تريليون جنيه، بالإضافة إلى أخبار أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

التخطيط: 1.8 تريليون جنيه استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال 23/24

أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (23/2024) والعامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).

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بمناسبة افتتاحه، منذ أيام، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، قرر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار فتح برج مأخذ سور مجرى العيون الأثرى مجانًا للزيارة، وذلك بدءا من اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.

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