شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 3-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 3-9-2023.

إيقاف التداول على 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأسمنت سيناء، ومصر للأسواق الحرة، والعربية للصناعات الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجولدن تكس للأصواف.

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.268 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 867.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.36%، والعرب على 5.62%، واستحوذت المؤسسات على 13.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 35.9 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 210.5 ألف جنيه، 52.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 18726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 22553 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 7838 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5566 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 20.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.69%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.247 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.36%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 6.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.45%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 4.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.75%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 21.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.91%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 13.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.54%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 10.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 7.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.92%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 10.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.01%.