شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أغسطس.. "بلتون" تتصدر بـ12.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "بلتون المالية القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، بحجم تداول بلغ 3.5 مليار ورقة، وبقيمة تداول 12.5 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 134.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 7 مليارات جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 267.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.3 مليار جنيه، ثم "مجموعة إي أف جي القابضة" بحجم تداول 122.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.972 مليار جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 215 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 25.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.194 مليار جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 165.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.004 مليار جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك"، بحجم تداول 35.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 854.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 38.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 801.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 15.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 786 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.29% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.99% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة.