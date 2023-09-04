شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نماذج التدخلات لمبادرة القرية الخضراء.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة "القرية الخضراء" خلال cop27 والتي تعكس الشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في مؤسسة "حياة كريمة" وشركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضرا، وتم اختيار قرية فارس بأسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقاً لضوابط ومعايير معينة.



معايير اختيار القرى الخضراء

ويعرض ”الخليج 365” نماذج التدخلات الخضراء في حياة كريمة وتتضمن 18 عنصر وفقا لما يلي:

-تطبيق معايير المباني الخضراء

- تأهيل وتبطين الترع

- تغطية المصارف داخل الكتل السكنية

- تطبيق أنظمة الرى الحديث

- التوسع في الزراعة العضوية

- محطة مياه الشرب

- صرف صحي بمعالجة ثلاثية

- وحدات البيوجاز

- إنارة أسطح المباني الحكومية بالطاقة الشمسية

- إنارة الطرق والشوارع بلمات ليد موفرة للطاقة

- رصف الطرق المحلية

- إنشاء كباري للسيارات والمشاه

- شبكة الألياف الضوئية

- تركيب ماكينات الصرف الآلي

- معالجة المخلفات

- كفاءة استخدام الموارد في المباني الحكومية

وتهدف مبادرة "القرية الخضراء"، لتأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، من خلال ثلاثة محاور أساسية هي الطاقة، المياه، الموارد.