شكرا لقرائتكم خبر عن تجار سيارات مصر: ندعم ونؤيد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر أن العالم أجمع يمر بحالة إقتصادية صعبة علي جميع الأصعدة، "لذا فإنني ممثلا عن جميع تجار مصر بكل ضواحيها أوكد علي ضرورة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية أخري حتي يعبر بنا الفترة المقبلة للنور في ظل كم التحديات العالمية الصعبة".

وقال "أبو المجد" في تصريات خاصة لـ"الخليج 365" إن حجم الإنجازات التي تمت في عهده غير مسبوقة في شتي المجالات، لذا لولا القيادة السياسية الحكيمة لما استطعنا العيش في الأمان وتحقيق الاستقرار الذي تنعم به مصر مقارنة بدول الجوار وما فعله فيهم الإرهاب حتي سقطت أوطانهم .

وأضاف أنه بالفعل نحن لدينا تحديات كبرى داخليا ولكن الإنجازات التي تمت في مجال الزراعة والصناعة والتجارة وبناء الموانئ وغيرها سوف نجني ثمارها قريبا، وسوف ينعم المواطن بحياة كريمة أكثر وأكثر.

وأخيرا، لا أستطيع إلا أن أقول: حفظ الله مصر وشعبها والقائمين عليها متوكلين علي الله عز وجل في العبور بنا لبر الأمان في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.