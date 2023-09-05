شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 4/ 9/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 4-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.281 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الشرقية-إيسترن كومباني، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، اودن للاستثمارات المالية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 693.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.6 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.84%، والعرب على 8.84%، واستحوذت المؤسسات على 33.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 99 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 98.3 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 18910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 22820 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 7914 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3830 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5603 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5508 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

اودن

قررت إدارة البورصة المصرية، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركات اودن للاستثمارات المالية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية للمحابس، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، خلال جلسة اليوم الإثنين بناء على سعر الإقفال اللحظي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وبالم هيلز للتعمير عدد 40 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 6046 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير عدد 50 ألف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة 1.4 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها عدد 550 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي.

راكتا

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، إيرادات بلغت 269 ألف جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 399 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 32.5%، وبلغ صافي الخسائر 51.8 مليون جنيه مقارنة مع 90.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 43%.

نهر الخير للتنمية

قالت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، إن شركتها التابعة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، تعاقدت مع محافظة المنيا على شراء قطعة أرض بمساحة 3422 فدانًا بإجمالي مبلغ 191 مليون جنيه، وتم سداد نسبة 15% من قيمة الأرض بمبلغ 28.6 مليون جنيه، وذلك يصبح المساحة الإجمالية المملوكة لشركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة التي تمتلكها 7 آلاف فدان، علمًا بأن شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي تمتلك إجمالي أرض مملوكة لها 5138 فدانًا بخلاف ما تمتلكه مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة.

بلتون

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، توقيع عقد شراء نسبة 100% من شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بعد إتمام كافة إجراءات الفحص النافي للجهالة، منوهة إلى أن نقل الملكية معلق على شرط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقرارات المنظمة لذلك، مع مراعاة القواعد القانونية بهذا الشأن.