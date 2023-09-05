شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال أغسطس على رأسها "الشحن" بنسبة 12.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 12.9%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 12.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 11.9%، وصعد قطاعا مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 10.5%، 10.2%، على التوالي.

وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 8.4%، وزاد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.8%، 6.6%، على التوالي، وصعدت قطاعات التجارة والموزعون، والعقارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.8%، 5.7%، 5.4%، على التوالي، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.9%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%.

فيما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، 0.8%، 0.5%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.29% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.99% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 85.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 712.7 مليار جنيه إلى 827.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 235.3 مليار جنيه إلى 256.9 مليار جنيه بنسبة نمو 9.2%.