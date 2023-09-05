شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أهم 10 سلع صدرتها مصر إلى كينيا في 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق التبادل التجاري بين مصر وكينيا ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2022 لتسجل 663.6 مليون دولار، مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.9%. 1. ورق بقيمة 43.4 مليون دولار. 2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار. 3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 34.5 مليون دولار. 4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 27.4 مليون دولار. 5. حديد وصلب بقيمة 27.1 مليون دولار. 6. مصنوعات متنوعة بقيمة 20.9 مليون دولار. 7. صابون بقيمة 20.1 مليون دولار. 8. محضرات غذائية بقيمة 12.6 مليون دولار. 9. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 12.1 مليون دولار. 10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.9 مليون دولار. وارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 255.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.6%.

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