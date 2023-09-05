الاقتصاد

تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية

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القاهرة - سامية سيد - تتيح الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها، نستعرضها في السطور التالية.. 

 

• استخراج ترخيص مؤقت بإقامة محل سياحي (مطعم / كافيتريا) بصفة عرضية.

• استخراج ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• إضافة نشاط ترفيهي أو خدمي ملحق بالمحل السياحي (مطعم / كافتيريا).

• تجديد ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• استخراج بدل فاقد/ تالف لترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• تعديل بيانات ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• إعادة فتح محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• إيقاف مؤقت لنشاط محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• التنازل عن ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• إخطار بوفاة المُرخص له.

• استخراج ترخيص مدير/ مشرف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• تجديد ترخيص مدير/ مشرف محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

• نقل ترخيص مدير/ مشرف من محل سياحي (مطعم / كافيتريا) إلى محل أخر.

• طلب إلغاء ترخيص محل سياحي (مطعم / كافيتريا).

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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