شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم من 220 إلى 280 جنيها للكيلو بالمنافذ المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار اللحوم حالة من الاستقرار فى السعر حيث تشهد أسعار اللحوم في الأسواق اليوم تسجيل مستويات تتراوح ما بين 220 و280 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة، في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين ما بين 300 و400 جنيه حسب المنطقة السكنية.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن زيادة ضخ منتجات اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها بحسب بيان سابق للوزارة..

كما تصرف المجمعات الاستهلاكية السلع التموينية لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقات التموين بجانب أيضا طرح كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.

في حين يتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري ما بين 270 و290 جنيها واللحوم الهندي بسعر يتراوح ما بين 170 جنيها للمفروم و230 جنيها للكندوز واللحوم.

وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملي 250 و280 جنيها والبرجر 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ والضاني البرقي 380 جنيها.