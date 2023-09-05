شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، استقرار أسعار الدواجن عند 65 جنيها للمستهلكين في حين يسجل سعر 56 جنيها تسليم أرض المزرعة.

وذكر في تصريحات سابقة أن هناك تراجع في أسعار طن الأعلاف والردة من مستويات 11500 جنيه الشهر الماضي إلى 8200 جنيه هذا الشهر بنسبة هبوط تصل 40% بسبب الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف.

وقال سامح السيد، في تصريحات خاصة، أنه خلال الأسبوع قبل الأخير من أغسطس 2023 تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار، مما كانت له انعكاسات واضحة على أسعار الأعلاف كما تراجع سعر طن الذرة الشامي من 20 ألفا إلى 12 ألف جنيه.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أنه وفقًا لبيانات وزارة الزراعة فإنه تم الإفراج 138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 29 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 24أغسطس 2023) 7.3 مليون طن، منها 5.3 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.

وقال، إن تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

وأضاف سامح السيد، أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار انفلونزا الطيور.

وأكد سامح السيد، أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلي انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، حيث أن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.

وأشار إلي أن المقترح الثالث هو ربط مجازر الدواجن بالمزارع وتحديد خط سير سيارات نقل الدواجن بخطاب من الطب البيطري بحيث يكون خط السير من المزرعة إلي المجزر المتجهة إليه، وذلك بهدف تقليل عدد الوسطاء للحد من زيادة السعر على المستهلكين ، لأن الفجوة بين المزرعة وبين بيع الدواجن الحية للمستهلك تتراوح بين 20 إلي 25 جنيها.