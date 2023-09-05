شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يبحث مع نظيره السويدى سبل تعزيز التعاون المشترك فى الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصري، وذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فولفو السويدية وشركة MCV السويدية لإنشاء مصنع للأتوبيسات في مصر، وقد حضر الاجتماع السفير هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، والسفير أحمد صبحي، سفير مصر في استوكهولم، و يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء تناول تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات السويدية الى مصر وبخاصة في القطاع الصناعي، لافتا إلى أن توقيع المشروع الجديد بين شركة MCV وشركة فولفو السويدية يمثل ثمرة نجاح منتدي الاعمال المنعقد خلال شهر مارس الماضي بالعاصمة السويدية استوكهولم.

واوضح سمير ان اللقاء استعرض أيضاً فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مجالات الإنشاءات والرعاية الصحية، لافتا الي استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للشركات السويدية العاملة بالسوق المصري

ومن جانبه أكد يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي أن توقيع الاتفاقية الجديدة بين شركة فولفو وMCV يمثل نقلة نوعية في تاريخ الشركة السويدية لا سيما وأن هذا التعاون سيكون بغرض التصدير الي السوق الاوروبي، لافتا الي ان هناك اهتمام كبير من الشركات السويدية للاستثمار بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية.