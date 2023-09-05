شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن حزمة حوافز جديدة للمستثمرين وتدشين خط نقل سريع مع إيطاليا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت النشرة الاقتصادية لتليفزيون الخليج 365 التى أعدها وقدمها عبد الحليم سالم، عددا من الأخبار الاقتصادية المهمة منها ، تصريح وزير الصناعة والتجارة احمد سمير، أنه سيتم الإعلان عن حوافز جديدة للقطاع الصناعي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن من بين الحوافز المقترحة رد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الالتزام بتنفيذ المشروع والإنتاج.

قال وزير الصناعة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم ربط الحوافز بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصري في السيارات بهدف تعميق التصنيع.

وأشار الوزير إلى الإمكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.

وأشار إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصرى بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.

استعرض الزميل عبد الحليم سالم خلال النشرة أسعار الذهب حيث استقر سعر الذهب صباح اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2205 جنيهات للجرام، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1942 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

عيار 21 يسجل 2205 جنيها.

عيار 18 يسجل 1890 جنيها.

الجنيه الذهب 17640 جنيها.

من جانبه التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، بالسفير ميكيلي كوارونى السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري.

بحث وزير النقل مع السفير الايطالي بالقاهرة آخر المستجدات الخاصة بتسيير خط لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بايطاليا مؤكداً على الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتسيير هذا الخط وضرورة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصه به خاصة وانه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا،

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى مأدبة الغداء الرسمية التى أقامها الجانب الصينى للوفد الوزارى المصرى الذى يشارك فى أعمال المنتدى الدولى العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة ( تشنغتشو ) الصينية والذى يضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية

جرت مناقشات تضمنت دعوة وزير التنمية المحلية للشركات والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان والمدن الصينية المختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها السوق المصرى فى مختلف القطاعات والمجالات خاصة بعد التسهيلات التى أعلنتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورحب اللواء هشام آمنة برجال الأعمال والمستثمرين الصينيين للاستثمار فى مصر وتقديم كافة التيسيرات لهم.