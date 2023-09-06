شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يستأنف تسليم وحدات مشروع سكن مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم وحدات الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بـ"منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى" مسلسل رقم 3، 4، 5، للمرحلة الأولى ومسلسل رقم 2، المراحل التالية للمرحلة الأولى.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 85، اليوم الأربعاء 6/9/2023، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الخميس 7/9/2023.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 10/9/2023، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الإثنين 11/9/2023، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الثلاثاء 12/9/2023، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الأربعاء 13/9/2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.