أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 5-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 5-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والشرقية-إيسترن كومباني، والدولية للمحاصيل الزراعية، وكونتكت المالية القابضة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.2 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.11%، والعرب على 7.73%، واستحوذت المؤسسات على 25.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 132.3 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، 483.7 ألف جنيه، 9 ملايين جنيه، 93.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 271.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 19044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 22948 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 7970 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5619 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 5418 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو 51100 سهم، وباعت إدارة الشركة النعيم القابضة للاستثمارات 48.8 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 22.5 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 500 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 847 سهم، 86.2 ألف سهم، 94.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومستشفى النزهة الدولي، وسبيد ميديكال عدد 845.4 ألف سهم، 44.2 ألف سهم، 5223 سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، ورواد السياحة-رواد عدد 28.5 ألف سهم، 68.2 ألف سهم، على التوالي.

الشرقية (إيسترن كومباني)

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) إجمالي مبيعات (متضمنًا الضرائب) بمقدار 66 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 68.2 مليار جنيه خلال السنة السابقة بنسبة انخفاض 3%، وبلغ صافي الربح 7.7 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح 4 مليارات جنيه بنسبة نمو 90%، وبلغ هامش صافي الربح 43% عن نفس الفترة مقارنةً بنسبة 24% هامش صافي ربح عن فترة المقارنة.

وزادت إيرادات الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) 18 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 نتيجة زيادة قيم مبيعات السجائر المحلية بنسبة 13% لتصل إلى 16.5 مليار جنيه، وكذلك زيادة في قيم قطاع مبيعات الإنتاج المشترك بمقدار 19% ليسجل مبيعات 395 مليون جنيه، وزيادة قطاع منتجات المعسلات بنسبة 52% ليسجل 203 ملايين جنيه.

بلتون

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن حصول شركتها التابعة والمملوكة بالكامل شركة بلتون للتأجير التمويلي، على الموافقة النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم لخطوط أعمال الشركة، مما يجعلها كيان متكامل لحلول التمويل، وتخطط الشركة للاستفادة من هذا الترخيص الجديد في ضوء الطلب المتزايد على التمويل من قبل الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم، مع تقليص حجم مخاطر الائتمان المرتبطة بها.

كوبر للاستثمار

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، التسوية الودية مع مديونيات ميد بنك، وإصدار مخالصة نهائية بتخلص الشركة عن أي مديونيات قائمة.