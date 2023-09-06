شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: سلسلة ندوات توعية مجانية أون لاين حول منظومة التحفيز والان مع تفاصيل الخبر
- برنامج تحفيز المواطنين يهدف إلى تشجيع وتحفيز المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكترونى من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة و سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه
- جميع الممولين الملزمين بإصدار ايصالات الكترونية مطالبون بالتسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين ( فاتورتك .. حمايتك وجايزتك) اعتبارا من 1 أكتوبر 2023
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت بإعداد ونشر دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز "برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك" ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards
وأضاف الدكتور فايز الضباعني أن جميع الممولين الملزمين بإصدار ايصالات الكترونية مطالبون بالتسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين ( فاتورتك .. حمايتك وجايزتك) اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 من خلال الرابط التالي www.eta.gov.eg ، وذلك وفقا للقرار رقم (515) لسنة 2023 .
وأشار الدكتور فايز الضباعني أن برنامج التحفيز "فاتورتك... حمايتك وجايزتك" يهدف إلى خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري من خلال حثه وتحفيزه على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، ويتم ذلك من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة، هذا بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه، مضيفا أن برنامج ( فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، أداة هامة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، موضحًا أن منظومة التحفيز هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز