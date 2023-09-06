شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يتراجع 40 جنيها ليسجل 17640 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الجنيه الذهب في مصر بحوالي 40 جنيها ليسجل سعر الجنيه الذهب 17640 جنيها في تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 وذلك مع هبوط سعر الذهب في مصر إلى مستويات 2205 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو العيار المكون لسعر الجنيه الذهب في مصر

يعتبر الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم وسائل وأدوات الاستثمار فى الأسواق ويزن حوالى 8 جرامات من عيار 21، كما يعتبر الجنيه الذهب الأكثر مبيعًا فى قطاع العملات الذهبية.

مصنعية الجنيه الذهب فى مصر يتم احتسابها وفق الشركة المنتجة وسجل سعر المصنعية للجنيه الذهب 250 إلى 400 جنيه كرسوم إجمالية على الجنيه الذهب.