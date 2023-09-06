أخبار البورصة اليوم الأربعاء 6-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 6-9-2023، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.290 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: راية لخدمات مراكز الاتصالات، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.290 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 893 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.34%، والعرب على 9.32%، واستحوذت المؤسسات على 25.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 289.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 157.5 مليون جينه، 16.5 مليون جنيه، 54.7 مليون جنيه 2 مليون جنيه، 59.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 19224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 23061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 8046 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 5400 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

إلغاء العمليات

قررت إدارة البورصة المصرية، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ومصر للزيوت والصابون، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، واودن للاستثمارات المالية، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، خلال جلسة اليوم الأربعاء بناء على سعر الإقفال اللحظي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 20 ألف سهم، 165 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 800 ألف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 29.5 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي اودن للاستثمارات المالية، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية عدد 347.1 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، والعربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمطورون العرب القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 5 آلاف سهم، 65 ألف سهم، 53 ألف سهم، 2200 سهم، 265 ألف سهم، 309.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وسبيد ميديكال عدد 1.2 مليون سهم، 75 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-الدولار، ورواد السياحة-رواد عدد 1575 سهم، 91.6 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 34.99%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 126.4 مليون جنيه مقارنة مع 117.4 مليون جنيه بنسبة نمو 7.67%.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، إيرادات بلغت 319.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 182 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 145.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 105.6 مليون جنيه.