عضو باتحاد الصناعات: استغلال طاقة المصانع المغلقة يساعد في التوسع الصناعي

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن فكرة العمل على تشغيل المصانع المغلقة القائمة هي الأهم، قائلا: "عايزين نستغل طاقة المصانع المغلقة للتوسع في الصناعة، ومصر لديها بنية تحتية ممكن نصبح مصنع للعالم بديل لشرق آسيا ولدينا فرص قوية".

وأوضح محمد البهي، خلال حوار ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي رامي رضوان، على قناة دي أم سي، أن أسباب تعثر المصانع متعددة وأغلبها تعاني من تعثر مالي، مؤكدا أن أغلبية هذه المصانع موجودة منذ عشرات السنوات ولديها بنية تحتية.

وشدد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على أهمية متابعة ومراجعة أزمة البيروقراطية المتأصلة، متابعا: "قرار دعم الصناعة والاستثمارات يصدر من الجهات العليا والوزراء كلام رائع إنما الموضوع ينزل لمستوى أقل يكون شيء آخر، والموظف تربى في مناخ يعتقد بشكل راسخ أن المستثمر وكأنه لص وما زال هناك عوائق".