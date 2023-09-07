"سامسونج" تطرح غسالة A-40% الموفرة للطاقة والمضخة الحرارية EHS Mono R290 على هامش فعاليات معرض IFA 2023

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القاهرة - سامية سيد - المنتجات الجديدة مزودة بإمكانيات فعالة لتجربة مستخدم أكثر وعياً بالبيئة

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيّات عن طرح منتجين جديدين خلال مشاركتها في معرض برلين الدولي للإلكترونيّات والأجهزة المنزليّة "IFA 2023 " ، الذي يعد واحدًا من أكبر المعارض التجاريّة من نوعه على مستوى العالم، وهما غسالة A-40% ، والمضخة الحرارية، EHS Mono R290 وهي منتجات تعكس جهود سامسونج لتعزيز أسلوب حياة موفر للطاقة وصديق للبيئة.

وفي الوقت الذي نشهد فيه تزايداً في وعي المستهلكين واهتمامهم بالأثر البيئي للمنتجات التي يستخدمونها؛ أصبحت هذه الاعتبارات أولويّة لديهم عند اتخاذهم قرار اقتناء وشراء الأجهزة الخاصة بهم، وتلبّي سامسونج من خلال إطلاقها المنتجين الجديدين تطلعات واحتياجات المستهلكين المهتمين بالبيئة.

وفي هذا السياق، قال جونهوا لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة العملاء لأعمال الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "تعد هذه الطرازات إنجازًا تكنولوجيًا، تحديداً عندما يتعلّق الأمر بالميزات الذكية وكفاءة توفير الطاقة التي تقدمها".

غسالة "A-40% "؛ المزيد من الكفاءة والفاعليّة في استخدام الطاقة

تشمل مجموعة غسالات سامسونج الجديدة للعام المقبل طرازات تتميّز بخاصية توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40%، مقارنة بالمعايير القياسية، بهدف تحقيق التصنيف A في فئة كفاءة استهلاك الطاقة، كما تمتاز هذه الغسالات بتقنيات متطورة تسهم في تحسين أداء عملية الغسيل وتقليل استهلاك الطاقة، مع توفير سعة تحميل تصل إلى 10 كجم إلى جانب تصميم BESPOKE.

وستكون غسالة A-40% متاحة في الأسواق الأوروبية بدءًا من الربع الأول من عام 2024، وتقدم ميزة الاتصال بتطبيق SmartThings الذي يُساعد في تقليل الطاقة من خلال AI Energy في SmartThings Energy . والذي يُتيح للمستخدمين بكل سهولة مراقبة استهلاك الطاقة بشكل يومي وأسبوعي وشهري وتقدير قيمة فواتير الكهرباء. وبالنسبة لدورات الغسيل التي تدعم توفير الطاقة باستخدام تقنية Ecobubbleللغسيل بالماء البارد بدلاً من الماء الدافئ والزمن الإضافي للدورة، تعمل الغسالة بكفاءة على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 70% .

تأتي غسالة A-40% مزودة بتقنية AI Wash ، والتي تستخدم تقنية استشعار متطورة لتعزيز أداء الغسيل وتقليل استهلاك المياه والمنظفات بذكاء من خلال اكتشاف وزن ونعومة الأقمشة والمراقبة المستمرة لمستوى الاتساخ، وتُجري الضبط المستمر لأوقات النقع والشطف والعصر لتحقيق أفضل النتائج بسرعة وكفاءة.

وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكن للمستخدمين استخدام دورة السرعة القصوى (Super Speed) لغسل ملابسهم جيدًا مع تقليل وقت الدورة بشكل كبير يبلغ 39 دقيقة، وذلك من خلال تقنية Speed Spray المدمجة، التي تعزز سرعة عملية الغسيل والشطف عن طريق إطلاق الماء النفاث للوصول إلى الملابس بسرعة.

EHS MONO R290 : تدفئة موثوقة ومعدل طاقة منخفض تُعتبر EHS MONO R290 أحدث إضافة إلى مجموعة سامسونج من عروض المضخات الحرارية، وتستخدم R290 كمبرد يتمتع بإحتمالية حدوث احتباس حراري منخفضة(GWP) مقارنة بوسائل التبريد الأخرى.

وتتميّز EHS Mono R290 بقدرتها على توفير الماء الساخن باستمرار حتى 75 درجة مئوية لأغراض التدفئة المنزلية، هذه الميزة تجعلها بديلاً مناسبًا لنظام التدفئة في المنازل القديمة التي كانت تعتمد في السابق على سخّانات الغاز لتلبية احتياجات التدفئة الخاصة بها.

كما تحتوي وحدة EHS Mono R290 على مبادل حراري موسع قادر على نقل كميات أكبر من الحرارة دفعة واحدة مقارنة بالوحدة الخارجية التقليدية، في حين تعتبر مساحة نقل الحرارة أكبر بنسبة تصل إلى 39%. ونتيجة لذلك، يمكن للجهاز تقديم أداء تسخين بنسبة 100% بشكل موثوق، حتى في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -10 درجة مئوية.

ويقلّل وضع AI Energy كذلك من استهلاك الطاقة، فمن خلال تحليل أنماط الاستخدام يُمكنه ضبط درجة حرارة الماء الساخن المنزلي وتوفير نفس مستوى الحرارة دون استهلاك الكثير من الطاقة.















