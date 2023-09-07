شكرا لقرائتكم خبر عن إيتيدا تنظم ندوة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين نتائج أعمال الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة مجانية عبر الإنترنت حول كيفية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتسريع نتائج أعمال الشركات من أشهر إلى ثوانٍ، وذلك يوم 10 سبتمبر.

تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على مدى فعالية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات لتحقيق العديد من المزايا، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور، وهي "توقع المبيعات" وكيف يمكن للبيانات والذكاء الاصطناعي توقّع الإيرادات من خلال مراقبة العمليات، و"تصنيف العملاء، والعروض" وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي والبيانات تحسين الإنفاق التسويقي والمبيعات من خلال إرسال العروض المناسبة للعملاء.

كما ستناقش الندوة "توقعات الطلب" وكيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة سلسلة التوريد للاستجابة لطلب العميل مبكرًا قبل حدوث أي نقص، و"حالات الاستخدام المستقبلية للروبوت" لعرض كيفية قيام الإنسآلة (الإنسان الآلي) بحل المسائل التي تتعلق بالعمل.

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس في عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.