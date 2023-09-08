شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن أحدث مستجدات إنشاء أول مصنع لأقمشة الجينز فى دمياط والان مع تفاصيل الخبر
وعقب زيارته إلى مدينة دمياط للأثاث، تعرف على أحدث تطورات إنشاء مصنع الجينز.
1- تتواصل أعمال البناء والإنشاءات لأول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز بطاقة الإنتاجية 32 مليون متر سنويا.
2- مشروع تطوير شركة دمياط يتضمن إنشاء مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز على مساحة 107 آلاف متر.
3- تبلغ الطاقات الإنتاجية نحو 69 طن غزل يوميًا شاملة التجهيزات والصباغة.
4- سينتج المصنع 88 ألف متر طولي من قماش الجينز، ليصبح إجمالي الإنتاج السنوي المستهدف حوالي 32 مليون متر من الأقمشة.
5- إجمالي استثمارات الأعمال الإنشائية في المشروع تبلغ حوالي 1.5 مليار جنيه.
6- تكلفة الماكينات الحديثة الجارى توريدها لمصانع شركة دمياط للغزل والنسيج تبلغ نحو 67.3 مليون يورو.
7- تبلغ مساحة مجمع نسيج الجينز 24700 متر مربع (نسيج وتشطيب نهائي) باجمالي عدد 192 نول.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز