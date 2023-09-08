شكرا لقرائتكم خبر عن "شنط وملابس وأحذية" بمعرض أهلا مدارس القاهرة.. وخدمات بنكية للتقسيط والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت غرفة القاهرة التجارية، عن حالة طوارئ استعدادًا لتسكين العارضين بمختلف أنشطتهم في معرض "أهلًا مدارس" طبقًا للمساحات المحددة لكل نشاط.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المعارض لمناقشة تفاصيل المعرض، وترأس هذا الاجتماع شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة، وحضور عضوي لجنة المعارض أشرف خضر أمين مساعد صندوق الغرفة، والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة.
قال شريف يحيي، إن لجنة المعارض في حالة انعقاد مستمر حتى انتهاء تسكين العارضين وبحث كافة التفاصيل ثم المتابعة أثناء فعاليات المعرض وهو الأمر الأهم في الفترة القادمة من أجل توفير الراحة الكاملة للمواطنين والسعي لانجاح المعرض كعادة لجنة المعارض بالغرفة.
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