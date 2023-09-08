شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "التجارة" بنسبة 10.5% والان مع تفاصيل الخبر
وزاد قطاعا الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 1.4%، 1.3%، على الترتيب، ثم قطاعا مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، وأخيرًا قطاعا السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم الورق ومواد التعبئة والتغليف، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.6%، 2.5%، 0.4%، 0.01%، على التوالي.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 23.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.300 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 827.3 مليار جنيه إلى 846.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 256.9 مليار جنيه إلى 259.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.
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