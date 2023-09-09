شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للمحاسبات" يوصى "مصر لصناعة الكيماويات" بالتصرف الاقتصادى فى الرواكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مصر لصناعة الكيماويات، بتجميع رواكد المنتجات، والبالغ قيمتها 6.2 مليون جنيه بمخزن منفصل، والتصرف الاقتصادي بشأنها، كما أوصى الجهاز، باستغلال للطاقات المتاحة خلال الفترة من يوليو عام 2022 حتى يونيو عام 2023 بلغت نحو 65% مما أدى إلى عدم استغلال 25 مليون جنيه من التكاليف الثابتة غير المباشرة، وذلك ترشيدًا للتكاليف ولتعظيم الإيرادات.

شدد الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره لمراجعة القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، بتحديد قيمة الأصول غير المستغلة بدقة مع العمل على الاستغلال الأمثل لأصول الشركة، وذلك بعدما حصر الجهاز أصول ثابتة في 30 يونيو عام 2023 من مباني وآت غير مستغلة بلغ ما أمكن حصره نحو 3.55 مليون جنيه، ونحو 8.408 مليون جنيه، على التوالي، فضلًا عن وجود مباني وآلات أخرى غير مستغلة، لم يواف بقيمتها من الشركة لإدارجها بقيم إجمالية بسجلات الأصول.

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة مصر لصناعة الكيماويات بسرعة الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على مد فترة السحب من القرض الخاص بمشروع الصرف الصناعي المرحلة الثانية المسند للمورد شركة بشر بيلد، والتي انتهت في يونيو عام 2023، ولم يتم الانتهاء من المشروع حتى تاريخه مما قد يعرض الشركة لفقد قيمة المنحة المقدمة.

أوصى الجهاز، بضرورة وضع سياسة بيعية وائتمانية صحيحة، وإبرام عقود مع العملاء وإجراء المطابقات اللازمة معهم، والحصول على الضمانات اللازمة لتنفيذ هذه العقود وتحصيل المديونيات حفاظًا على حقوق شركة مصر لصناعة الكيماويات، وإعادة النظر في الاضمحلال.

يأتي ذلك بعدما لاحظ الجهاز، أن رصيد المدين للعملاء في 30 يونيو عام 2023 بلغ 34 مليون جنيه، حيث أرسلت الشركة مصادقات للعملاء أصحاب الأرصدة المدينة فقط وتحت إشرافها في 30 يونيو ولم ترد عنها أي ردود حتى تاريخه، ولم يتم إجراء أي مطابقات مع كبار العملاء، كما أن معظم العملاء يتم التعامل معهم دون إبرام عقود تحدد كمية المسحوبات والأسعار وطريقة السداد والضمانات اللازمة مقابل هذه المديونيات والشروط الجزائية، حيث لا توجد دراسة ائتمانية، ويتضمن الرصيد 0.835 مليون جنيه أرصدة مرحلة منذ سنوات، وتم مراعاة اضمحلالها بنحو 433 ألف جنيه، كما تتضمن المديونية 150 ألف جنيه قيمة مديونية على شركة مواد الصباغة، والتي تمت تصفيتها.