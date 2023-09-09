شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "CIB" فى الصدارة بـ1.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 22.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 282.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 903 ملايين جنيه.

وجاء في المركز الثالث "الشرقية-إيسترن كومباني" بحجم تداول بلغ 15.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 350.5 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 17.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 282.4 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 49.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 276.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 22 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 247.4 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 8.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 235.9 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 18.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 216.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 8.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 192.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "حديد عز" بحجم تداول بلغ 3.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 192.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 19375.68 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3823.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5613.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 23268.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5373.51 نقطة.