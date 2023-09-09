شكرا لقرائتكم خبر عن "التجاري الدولي" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة بتداولات بـ2.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 14.7%.

وحلت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 13.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.017 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 871.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.7%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 828 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.5%، شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 797.5 مليون جنيه بنسبة 4.3%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 765.8 مليون جنيه بنسبة 4.2%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 765.7 مليون جنيه، 677.5 مليون جنيه، بنسبة 4.2%، 3.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 19375.68 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3823.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5613.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 23268.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5373.51 نقطة.