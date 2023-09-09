شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية في البورصة.. 9 شركات ارتفعت بنسبة تفوق 40% خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت 9 أسهم بالبورصة المصرية، خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة تفوق 40% مدفوعة بتحسن نتائج الأعمال، واستمرار نمو التداولات بسوق الأوراق المالية، وعودة جزئية لاستثمارات المؤسسات الأجنبية، وجاءت أبرز الشركات بقائمة الأسهم الذهبية في أغسطس، وهي:

- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 42.37% ليصل إلى مستوى 10.920 جنيه.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 44.03% ليصل إلى مستوى 4.580 جنيه.

- المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 47.17% ليصل إلى مستوى 3.900 جنيه.

- الحديد والصلب المصرية بنسبة 54.39% ليصل إلى مستوى 8.970 جنيه.

- ليسيكو مصر بنسبة 55.86% ليصل إلى مستوى 10.770 جنيه.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 67.43% ليصل إلى مستوى 10.950 جنيه.

- المصرية للدواجن بنسبة 69.40% ليصل إلى مستوى 4.540 جنيه.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 75.44% ليصل إلى مستوى 10.860 جنيه.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 89.47% ليصل إلى مستوى 8.280 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.29% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.99% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 85.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 712.7 مليار جنيه إلى 827.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 235.3 مليار جنيه إلى 256.9 مليار جنيه بنسبة نمو 9.2%.