الاقتصاد

سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 9-9-2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 9-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 9-9-2023، بالبنوك المصرية، والذى سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

 

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سعر الريال القطرى فى البنك المركزي
 

8.45 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر
 

8.09 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
 

7.88 جنيه للشراء.

 

8.48 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
 

7.89 جنيه للشراء.

 

8.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي
 

8.46 جنيه للشراء.

 

8.48 جنيه للبيع.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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