شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكرم منتخب مصر للرياضات الإلكترونية بعد فوزه بالبطولة العربية الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم منتخب مصر للرياضات الإلكترونية بعد تتويجه بالمركز الأول في البطولة العربية الإفريقية للرياضات الإلكترونية للعام الثاني على التوالى فى لعبة فالورنت-رجال والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 حتى 20 أغسطس الماضى.

أقيم حفل التكريم بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى بحضور المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة وأعضاء مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات.





وكان فريق "رعد" للرياضات الإلكترونية المملوك لنادى المصرية للاتصالات قد شارك في البطولة ممثلا لمنتخب مصر ضمن 8 منتخبات مثلت عدة دول عربية وأفريقية، وتصدر المنتخب المصرى البطولة بحصوله على المركز الأول بعد فوزه على المنتخب الإماراتى الذى جاء فى المركز الثانى، وجاء المنتخب الكويتى فى المركز الثالث، يليه فى المركز الرابع المنتخب السعودي. وشغلت كينيا وغانا والسنغال وتونس المراكز من الخامس حتى الثامن على التوالى.

وخلال حفل التكريم؛ أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بانجاز فريق رعد الذى استطاع خلال 3 سنوات تحقيق الرؤية المستهدفة من تأسيس الفريق وهى أن يكون قادرا على تمثيل مصر على نحو مشرف يليق بمكانتها؛ موجها التهنئة لأعضاء الفريق والمديرين الفنيين والمشرفين على الفريق على ما حققوه من إنجاز.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الألعاب الرقمية أصبحت صناعة لها شأن كبير على مستوى العالم، وتنمو بنسبة تتجاوز ١٥- ٢٠% سنويا الأمر الذى يجعل لها أهمية قصوى ضمن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالى كان من المستهدف أن يكون هناك مؤسسة معنية بهذا النشاط بمصر؛ مشيرا إلى أن نادى المصرية للاتصالات لم يعد مجرد نادٍ للألعاب الرياضية التقليدية والأنشطة الثقافية والاجتماعية فقط، بل واصل رحلة التطوير ليواكب التطور المتسارع الذى تشهده ساحة الرياضة العالمية ويصبح قلعة من قلاع الألعاب الرقمية فى مصر.

كما استمع الدكتور عمرو طلعت للاعبى الفريق للتعرف على طلباتهم وآرائهم في المناخ الحالى للرياضات الإلكترونية فى مصر، ووعدهم بتقديم المزيد من الدعم الذي يضمن لهم تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً.

من جانبه قال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات إن "الرياضات الإلكترونية تشهد انتشارا واسعاً على مستوى العالم وإن هذا الإنجاز الذى حققه فريق "رعد" ممثلا لمنتخب مصر يؤكد قدرتنا على مواكبة التطور السريع الذى يشهده المشهد الرياضى عالمياً" مضيفاً "أتطلع إلى مزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة، وأدعو أعضاء الفريق لبذل المزيد من الجهد لضمان رفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل الإقليمية والعالمية" ووجه نصر الشكر للدكتور عمرو طلعت على الدعم القوى والمتواصل للرياضات الإلكترونية، هذا الدعم الذى كان وسيظل سببا في تحقيق المزيد من الإنجازات، كما وجه الشكر أيضاً للاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية على دوره الكبير في دعم فريق الألعاب الإلكترونية إقليمياً وعالمياً ودعم تطور منظومة الألعاب الإلكترونية في مصر عاماً بعد عام.



