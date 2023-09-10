شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2200 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسجل أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار عند 2200 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم وسجل سعر الذهب عالمياً سعر 1918 دولارا كسعر إغلاق أسبوعي.





أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2515 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1885 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

بالنسبة لأسعار الذهب في مصر فسجلت استقرارا عند 2200 جنيه للجرام مقابل 2150 جنيها للجرام خلال تداولات يوم الأحد من الأسبوع الماضي بقيمة ارتفاع 50 جنيها وبنسبة زيادة تبلغ 2.3% بالسوق المصري.

وتستمر الأسعار في التحرك في نطاقات محددة فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 ولا توجد إشارات حتى الآن على قدرة السعر للانعكاس لأعلى، لتبقى السلبية هي المسيطرة بشكل أكبر على تحركات الذهب.