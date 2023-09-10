شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد.. تخصيص 963 قطعة أرض لـ613 مشروعا باستثمارات 41 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 10-9-2023 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن عدة أرقام غير مسبوقة وتقدم كبير في معدلات الاستثمار الصناعي حيث أظهر التقرير قيام الهيئة بتخصيص أراضي صناعية لعدد 613 مشروعًا خلال عام 2022/2823 مقارنة بـ 77 مشروعًا

تخصيص 963 قطعة أرض لعدد 613 مشروعا باستثمارات 41 مليار جنيه

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن عدة أرقام غير مسبوقة وتقدم كبير في معدلات الاستثمار الصناعي حيث أظهر التقرير قيام الهيئة بتخصيص أراضي صناعية لعدد 613 مشروعًا خلال عام 2022/2823 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له، وبنسبة نمو 696%، ما يعادل 7 أضعاف عدد المشروعات خلال نفس الفترة، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال نفس العام مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.

ولفت إلى أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في استثمارات متوقعة تقدر بـ41 مليار جنيه، كما أنه من المنتظر أن توفر 47 ألف فرصة عمل.

مشيرًا إلى أن ذلك يعد ثمرة جهود مكثفة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتطوير آليات التخصيص من خلال إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بصورة مميكنة، والحجز والتقدم أونلاين من أي مكان بالعالم وبتيسيرات كبيرة، بجانب أعمال لجنة تخصيص الأراضى برئاسة الهيئة وعضوية الجهات صاحبة الولاية للبت في طلبات المستثمرين وتخصيص الأراضي لها ووفق معايير و آلية تتميز بالشفافية المطلقة.

رئيس الصناعات الكيماوية: مصر أصبحت سوقا كبيرة لمستلزمات الزراعة بشكل كامل

افتتح وزير الزراعه السيد القصير والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم فاعليات الدورة الخامسة والثلاثون من معرض " صحاري الدولي الذي يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا.

وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، إن الدورة الحالية من المعرض تشهد تواجدا قويا من الشركات العارضة علي المستوي المحلي كما تشهد أكثر من 20 مشتر من بلاد أفريقية وغير أفريقية مثل غانا وكينيا وأوغندا وزامبيا والمملكة العربية السعودية وغيرهم.

وأشاد الجبلي بالتواجد الأفريقي بالمعرض هذا العام لافتاً إلى أن السوق الأفريقي سوق واعد وكبير زراعياً ومن الزراعة أهم القطاعات الاستثمارية التي ستشهد تنمية خلال الفترة المقبلة.

بدء عمل منظومة تداول الأقطان بالوجه القبلى وفتح 27 مركزا للتجميع بـ5 محافظات

بدأت منظومة تجارة وتداول الاقطان أعمالها اليوم الأحد، في محافظات الوجه القبلي وذلك قبل موعدها المحدد سنويا بخمسة أيام لمواكبة عمليات جنى المحصول التى بدأت فى تلك المحافظات، وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بإدارة المنظومة في جميع المحافظات التي تضم مساحات منزرعة بالقطن، ويبلغ عدد مراكز استلام وتجميع الأقطان نحو 240 مركزا، وتم البدء اليوم في 5 محافظات بالوجه القبلى.

وقال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام إن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على توريد الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة الأمر الذى يضمن توفير الأقطان اللازمة وبجودة عالية للمشروعات الجديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتي يتم تنفيذها حاليًا.

وأكد الدكتور عصمت أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعى القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية، مشيرا إلى البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها.

وزيرة التخطيط تشارك بالاجتماع الوزارى السنوى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني للممارسات والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بحضور ايدي مالوكا الرئيس التنفيذي للألية الأفريقية لمراجعة النظراء ، أمارا كالون رئيس لجنة نقطة الاتصال للألية الأفريقية لمراجعة النظراء ووزير الشئون السياسية والعامة بسيراليون، السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.

وخلال كلمتها أوضحت هالة السعيد أن الاجتماع اليوم جاء بهدف معالجة السياسات الموجهة نحو الحوكمة لتنفيذ أجندة 2063: "أفريقيا التي نريد" وأجندة 2030، مع التركيز على السلام والتنمية والحوكمة وعلاقتهم بالتخطيط الوطني، مشيرة إلى الدور المهم الذي أدته الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء على مر السنين، موضحه أن الآلية تمثل أداة لتبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات وتحديد أوجه القصور وتقييم احتياجات بناء القدرات لتعزيز السياسات والمعايير والممارسات التي تدعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي القاري المتسارع.