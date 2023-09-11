أخبار البورصة اليوم الأحد 10-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 10-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.313 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والألومنيوم العربية.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.313 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 721.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.96%، والعرب على 7.5%، واستحوذت المؤسسات على 22.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 169.7 ألف جينه، 78.5 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 19577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 23579 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8196 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3831 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1385 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

إلغاء العمليات

قررت إدارة البورصة، عدم الاعتداد بأثر العمليات المنفذة على أسهم شركات المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والتعمير والاستشارات الهندسية، خلال جلسة اليوم الأحد، على سعر الإقفال اللحظي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 25 ألف سهم، 685.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 14 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمهندس للتأمين، والمطورون العرب القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 20 ألف سهم، 150 ألف سهم، 195.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 15.5 ألف سهم، مليون سهم، 743.2 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وحديد عز، والعبوات الطبية، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 5 آلاف سهم، 36.4 ألف سهم، 20 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 425.6 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومستشفى النزهة الدولي عدد 5554 سهم، 500 سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 663.8 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 551.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 20%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 90.4 مليون جنيه مقارنة مع 74.1 مليون جنيه بنسبة نمو 22%.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 630.1 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 503.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 25.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 82.8 مليون جنيه مقارنة مع 76.3 مليون جنيه بنسبة نمو 8.5%.

وحققت شركة القاهرة للدواجن، إيرادات من العقود مع العملاء بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 762.7 مليون جنيه مقارنة مع 239 مليون جنيه.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مد العرض الفني والمالي لطرح تأجير واستغلال مجمع مدينة غرناطة إلى يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر المقبل، وذلك للاستغلال في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة بها.