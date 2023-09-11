شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر تتراجع إلى 5.23 مليار دولار يونيو الماضى بنسبة 38% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية، تراجع القيمة الإجمالية للواردات في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت نحو 5.23 مليار دولار، مقابل 8.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 38.1%.

وعزا التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، أهمها منتجات البترول بنسبة 37.8%، يليها القمح بنسبـة 9%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 42.7%، بالإضافة إلى واردات الذرة بنسبة 42.4%، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه الماضي، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها الغاز الطبيعي بنسبة 33.5%، وخامات الحديد ومركزاتـها بنسبة 10.6%، وسيارات ركوب بنسبة 29.8%، وأنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 76.7%.

وسجلت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.32 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 4.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 47.7% .

وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع في شهر يونيه الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 27.6%، وبطاطس بنسبة 11.5%، وبقول جافه بنسبة 77.3٪.