مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكولا لدعم الحرف اليدوية والتراثية

القاهرة - سامية سيد - في إطار دور مركز تحديث الصناعة لتنمية الصناعات اليدوية والتراثية، وقع المركز بروتوكول تعاون مع محافظ المنطقة الروتارية 2451 ضمن برنامج "الصناعات الإبداعية والثقافية – التجمعات الحرفية"، بحضور المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة، ومحافظ المنطقة الروتارية الدكتور أيمن نزيه، ورئيس لجنة تمكين المرأة في نادي روتاري جيهان طامو، ومدير إدارة الصناعات الثقافية والإبداعية المهندسة إيمان السويفي.

وقالت دعاء سليمة خلال كلمتها إن مركز تحديث الصناعة يدعم الصناعات الحرفية والتراثية على مدار 20 عاماً، حيث ساهم المركز بشكل كبير في دعم التجمعات الحرفية والإبداعية من خلال تقديم الدعم الفني وتطوير تصميم المنتجات الخاصة بهم على مستوى محافظات مصر.

وأشارت المدير التنفيذي للمركز على بدء تنفيذ البروتوكول الموقع مع نادي روتاري في أسرع وقت من أجل دعم وتمكين المرأة في العديد الجمعيات العاملة في مجال الحرف اليدوية.

وأكدت دعاء سليمة أن هذا البروتوكول يأتي ضمن اهتمام الدولة المصرية بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتنمية الصناعات الحرفية والحفاظ عليها من الاندثار من أجل التنمية المستدامة والتي من أهدافها الاستراتيجية تهيئة بيئة عمل مُشجعة تساعد علي التطوير والابتكار .

ويهدف البروتوكول بشكل أساسي إلى التعاون في مجال، ودعم وزيادة تنافسية الحرف اليدوية في دعم الصادرات المصرية والحفاظ علي التراث المصري وزيادة الايدي العاملة للحد من البطالة وتمكين المرأة.

وعلى هامش توقيع البروتوكول تفقدت المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة معرض لمنتجات التجمعات الحرفية الابداعية التي يشرف المركز على تطويرها، حيث أشادت بجودة المعروضات.