هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 19509 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 23541 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 8171 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 5648 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك فيصل الإسلامي المصري المصدرة (الإصدار بالجنيه المصري) لعدد 756.2 ألف سهم بقيمة إجمالية 20.4 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 500 ألف سهم، 694.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 600 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 32 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 12.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمطورون العرب القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 25 ألف سهم، 120 ألف سهم، 10711 سهم، 55.1 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 209 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ومستشفى النزهة الدولي عدد 300 ألف سهم، 30 ألف سهم، 2700 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 1420 سهم، 80 سهم، 325 ألف سهم، على التوالي.