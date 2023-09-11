شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: لجنة لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية بمحافظة جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - إيفاد حملات تفتيشية أخرى خلال الفترة المقبلة بكافة المحافظات

قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بإيفاد لجنة موسعة إلى محافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات الغير شرعية التي تنظم بعض البرامج والأنشطة السياحية المُتعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالمخالفة لأحكام القانون المُنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته.

وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وجهودها لإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين بجميع المحافظات السياحية في مصر وخاصة مع استقبال الموسم السياحي الشتوي.

ومن جانبها، أفادت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بأن هذه اللجنة استهدفت مدينتى شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط لعدد 84 مقر لكيانات غير شرعية بهما منها 33 كيان يزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة و27 كيان آخر يزاول ذات العمل ولكن من داخل بعض المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى 24 كيان غير شرعي من الكيانات السابق غلق مقراتها إدارياً من قبل الوزارة وقاموا بفض الأختام الموضوعة عليها.

وقام أعضاء اللجنة من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وإخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل فى النشاط السياحى خلال المدة السابقة حرصاً منها على حقوق الدولة.

وأضافت أنه تم أيضاً تنفيذ قرارات غلق لعدد 13 مقر أخر كان قد سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة وبمرافقة قيادات مديرية أمن جنوب سيناء وشرطة السياحة والآثار بالمحافظة، كما تم أيضاً ضبط 4 موظفين من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم قانوناً حيال تلك المخالفة.

وتم إيفاد هذه اللجان بناء على توجيهات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية الغير حاصلة على ترخيص من قبل الوزارة، وذلك لحماية صناعة السياحة في مصر والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي، وتم توجيه اللجنة بضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالف حفاظاً على سمعة وصورة المقصد السياحي المصري.

ومن المقرر أن يتم إيفاد حملات تفتيشية أخرى موسعة خلال الفترة المقبلة بكافة المحافظات السياحية من أجل رصد وضبط مثل هذه الكيانات الغير شرعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد عقد في أغسطس الماضي، اجتماعاً موسعاً لبحث استعدادات قطاع السياحة في مصر لاستقبال موسم السياحة الشتوي المقبل والتي من بينها سبل مواجهة وتقنين أوضاع بعض الكيانات الغير شرعية التي تنظم بعض البرامج السياحية من خلال حملات التفتيش الدورية بالمحافظات السياحية المختلفة والتي تقوم بها الإدارة المركزية للشركات السياحة بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.