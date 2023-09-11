شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض لأدنى مستوى خلال شهر.. والدولار مستقر في البنوك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم عددا من الأخبار الاقتصادية فى النشرة الاقتصادية لتليفزيون الخليج 365 اليوم، منها هبوط أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع لأول مرة منذ شهر دون 2200 جنيه مسجلة 2190 جنيها بانخفاض 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2190 جنيها للجرام، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1924 دولارا.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 2503 جنيهات.

عيار 21 يسجل 2190 جنيها.

عيار 18 يسجل 1877 جنيها .

عيار 14 يسجل 1460 جنيها

الجنيه الذهب 17520 جنيها

كما استعرضت النشرة أسعار العملات ، سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع،

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 32.93 جنيه للشراء، 33.13 جنيه للبيع، .

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 38.35 جنيه للشراء، 38.64 جنيه للبيع،

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع،

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.08 جنيها للشراء، و100.06 جنيه للبيع،

واستعرض الزميل عبد الحليم سالم لقاء وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، سفير بيرو بالقاهرة، خوسيه بيتانكورت خيسوس، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة بيرو في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بنشاط الموانئ، حيث ترتبط مصر مع دول أمريكا اللاتينية باتفاقيات تسمح بالنفاذ لأسواقها.

أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعدة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات حيث تم استثمار ما يقرب من 3 مليار دولار في البنية التحتية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما تجري العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها على أعلى المعايير الدولية، وأكد على إمكانية التعاون من خلال موانئ الهيئة وخاصة ميناء شرق بورسعيد الذي يعد الميناء الأكثر قرباً لدولة بيرو، كما تحدث عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع، وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين.

من جانبه ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لشركات الصناعات الغذائية بهدف إيجاد منصة حوار تضم ممثلي قطاع الصناعات الغذائية والوزارة للوقوف على الحلول المقترحة للتغلب على تحديات القطاع التي تشمل عدم توافر مستلزمات الانتاج والعملة الصعبة نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة، لافتاً إلى أن القطاع يسهم بنصيب كبير في هيكل الصادرات المصرية حيث بلغ إجمالي صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 2 مليار و635 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و384 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 10.5%.

من جانبها التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والقيادات والمسئولين من الجانبين، وذلك في إطار زيارتها لمصر لحضور المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أوضحت "المشاط"، أن إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027 الذي تم توقيعه خلال مايو الماضي، يعزز جهود التنمية المستدامة في ثلاث محاور رئيسية على رأسها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم وتحسين وظائف القطاع الخاص ودعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز برامج التدريب لإعداد الخريجين المتميزين بالمهارات والمعرفة اللازمة، وذلك فضلًا عن الاهداف الاخرى المتعلقة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.