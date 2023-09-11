شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة المصرية للحديد الإسفنجي بقيمة 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 117.4 مليون سهم بقيمة 6 مليارات جنيه، وصفقة على الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب بحجم تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار جنيه، وصفقة على شركة المصانع الدولية لدرفلة الصلب بحجم تداول 832.8 ألف سهم بقيمة 426.8 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 126.7 مليون سهم بقيمة 10 مليارات جنيه عبر تنفيذ 59 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.298 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 616.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.41%، والعرب على 5.6%، واستحوذت المؤسسات على 43.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 136.3 مليون جنيه، 411 ألف جنيه، 23 مليون جنيه، 111.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 209.3 ألف جينه، 271 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 19278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 23220 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8071 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 5584 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5373 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1387 نقطة.