شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الأكثر مبيعًا خلال 7 أشهر من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن ماركة "نيسان صني" المجمعة محليًا استطاعت أن تتصدر قائمة السيارات العشر الأكثر مبيعًا في السوق المصري خلال السبع أشهر الأولى من العام الحالي 2023، حيث سجلت مبيعات قدرت بنحو 5,785 سيارة.

وجاءت في المركز الثاني ماركة "بي واي دي إف 3 "مسجلة مبيعات قدرت بنحو 2,711 سيارة، فيما سجلت ماركة "شيري أريزو 5" مبيعات بنحو 1,836 سيارة لتحتل بذلك المركز الثالث عن نفس الفترة من العام الجاري 2023.

وتأتي ماركة "رينو ميجان جراند - الكوبيه" في المركز الرابع لتحقق السيارة مبيعات بنحو 1,829 سيارة، أما ماركة "شيري تيجو 3" في المركز الخامس، بواقع 1,632 سيارة، لتتفوق بذلك على السيارة "تيجو 7" والتي احتلت المركز السادس ضمن قائمة السيارات العشرة الأكثر مبيعًا وبلغت مبيعاتها 1,442 سيارة.

واحتلت ماركة "كيا سبورتاج" المركز السابع بمبيعات تقدر بـنحو 1,287 سيارة، أما ماركة "تويوتا كورولا" فقد سجلت مبيعاتها حوالي 1,125سيارة لتحتل المركز الثامن بين قائمة العشر.

وحصدت ماركة "هيونداي أكسنت" المركز التاسع مسجلة مبيعات قدرت بنحو 997 سيارة، ويليها في المركز العاشر والأخير بقائمة أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر ماركة "إم جي – زد إس" محققة بيع حوالي 828 سيارة خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري 2023.